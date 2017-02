Autosuggestionem-nos!

260x366

D’ençà que el món és món, hi ha hagut màgics, faquirs, dervixes, saludadors, etc., que han aprofitat amb traça les forces de l’autosuggestió. Han aconseguit que la bona gent que els escoltava poblés la seva imaginació d’idees tendencioses, i aquestes idees, mitjançant un mecanisme psicològic, han arribat a esmenar conductes i a capgirar estats de coses. ¿Qui coneix la força d’un desig? ¿Qui pot mesurar l’eficàcia d’un pensament? -demana Lenormand en algun racó de les seves obres. Ningú -podríem respondre-. Ningú arriba a precisar la força d’un desig, ni a mesurar l’eficiència d’un pensament perquè no hi ha cap aparell que pugui registrar la intensitat d’aquests corrents impalpables i invisibles. Però el pressentiment de llur força es troba difús, en innombrables pràctiques socials i religioses, i l’afany de fer-la servir ocupa no pocs capítols de la història. -No hi pensis més...-recomanem al qui està sota l’acció d’un dolor. -Desitja-ho amb força, demana-ho amb vehemència... i ho aconseguiràs -recomanem al qui enyora alguna cosa. -Ja no pateixo gens... Ja no pateixo gens...-feia rondinar el doctor Coué, apòstol de l’autosuggestió als seus clients-. En tots els aspectes milloro... Cada vegada em trobo millor... Els adeptes de la secta americana dita Christian Science tinc entès que no han fet sinó revestir de fórmules religioses aquest sistema terapèutic. Aquí, en el nostre país, tampoc manquen casos de correu intensiu de l’autosuggestió. N’hi ha en tots els camps fins en el camp literari!