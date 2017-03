Aviat, tots microprocessats

He començat a llegir el llibre Desafiament mundial de Jean-Jacques Servan-Schreiber. I ho he fet per la part dedicada al Japó, perquè m’interessa força conèixer el que aquest país està fent en el camp dels microprocessadors. No hi ha pas cap dubte que ens trobem a les portes d’una nova revolució d’abast mundial. Segons l’autor, el microprocessador, “cèl·lula bàsica del nou univers informàtic que, en l’evolució, pren el relleu de l’univers industrial, és la fita més recent del domini del càlcul per la màquina”. Un exemple posat pel mateix JJSS ens ajudarà a comprendre aquest fet: el nostre cervell té deu mil milions de neurones. Bé, com seria un ordenador tan poderós que tingués igual nombre d’unitats funcionals que el nostre cervell? Als anys cinquanta tindria una grandària equivalent a la ciutat de París i per a funcionar necessitaria de tota l’energia de la xarxa de metros de la ciutat. Als seixanta, seria gran com l’edifici de l’Opera parisenca i treballaria amb un generador de deu quilowats. Als anys setanta, només seria de la grandària d’un autobús i podria ser connectat a la xarxa elèctrica ordinària. En aquests moments, la seva grandària s’ha reduït justament al d’un cervell humà... [...] Pensem ara la revolució en la nostra manera de ser i de fer que va significar la introducció massiva del telèfon. El ritme de la societat va canviar radicalment. Pensem ara la revolució semblant que s’ha produït amb la televisió. [...] Si en d’altres ocasions ens ve a la ment l’expressió “la sopa d’all, oi?”, en to burleta, ara com ara la cosa no pot ser qualificada així tan a la lleugera, perquè hi ha moltes probabilitats que la implantació del microprocessador sigui aviat una realitat. El que és discutible és que, tot i la revolució que comportarà, els canvis siguin així o aixà; però que hi haurà canvis, ningú no ho pot negar. Dic això perquè hi ha una sèrie de variables -crisi del petroli, situació mundial, etc.- que hi poden influir decisivament. Els catalans hauríem de ser prou llestos i sobretot prou previsors per tal que la revolució del microprocessador -que no podrem defugir- no sigui un element més de despersonalització i de dissolució de la nostra ja feble identitat nacional. I com es menja això? Ah, amics, qui és el valent que ara diu “la sopa d’all, oi”?