Avui caldrà la serenitat que Rajoy no dona

HAVIA DECIDIT que parlaria de la manifestació d’avui a Barcelona en el to de transcendència ciutadana que té. Però no m’he fet cas. Sentir Mariano Rajoy afirmant que cal veure quins arguments hi ha perquè els Mossos entrin a l’Europol m’ha revoltat. ¿Li calen més arguments, senyor president? ¿Creu de debò que hi ha algun argument decent en contra? O contesti’m: per què l’Ertzaintza hi serà i els Mossos no? Perquè el PNB li va aprovar els pressupostos, esclar. A l’estat espanyol se li han encès totes les alarmes davant la conclusió clara, inapel·lable, a què ha arribat tot Europa: amb una policia com els Mossos, que protegeix també els europeus, Catalunya podria ser independent demà mateix. Preparem-nos, doncs, perquè venen l’Onze de Setembre i l’1 d’octubre. La campanya de desprestigi dels Mossos continuarà. Quina vergonya.