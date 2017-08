Balladors: Vitalitat al carrer

Els efectes terapèutics del ball estan descrits des dels orígens dels temps. Expressar-se a través del cos té beneficis físics i psicològics i reforça el sentiment de pertinença a una col·lectivitat. És el cas dels balls que s’interpreten amb la música swing, majoritàriament lindy-hop però també shag, balboa o jazz steps. Ho sap ben bé la legió de balladors que des de fa uns anys omple els carrers i places d’arreu de Mallorca, Menorca, Eivissa i també, en alguna ocasió, a Formentera en ballades populars a l’aire lliure i festivals, cursos i classes que s’organitzen al llarg de l’any arreu de les Illes.

SWING UN FENOMEN QUE NO S’ATURA

A Mallorca el lindy-hop, el ball més popular del swing, va arribar l’any 2015 de la mà de l’associació Ido Swing, que va organitzar-ne els primers cursos, i per influència de Barcelona. Dos dels fundadors de l’associació feien classes de ball a la ciutat comtal i es contagiaren de l’entusiasme del ball i la música swing per dur-lo a Mallorca. Un any abans ja se n’havia fet un petit curs a Pollença. A Barcelona, però, la cosa venia d’enrere. L’any 1997, Lluís Vila, professor universitari i ballador de tota la vida, va viatjar a Califòrnia per motius professionals. Allà va conèixer el lindy-hop, que no feia gaire que s’havia recuperat als Estats Units. “Just davant d’on jo vivia es feia un festival de swing a una sala espectacular. Vaig quedar fascinat. I més tard, a San Francisco, vaig descobrir les ballades al carrer”, recorda amb esperit de pioner.

De tornada a Barcelona, va muntar el primer curs de swing al Casinet d’Hostafrancs i va impulsar les primeres ballades a la glorieta del parc de la Ciutadella, que ràpidament es van estendre a altres racons de la ciutat. Vint anys després, conviuen a Barcelona set escoles de swing de diferent envergadura, que aglutinen al voltant de 3.000 balladors, i un saludable circuit de ballades que permet tres o quatre opcions per practicar-lo cada dia de l’any. “Un somni fet realitat”, diu Lluís, que observa com a Barcelona el boom s’estabilitza mentre esclata amb força a les altres tres capitals catalanes i a ciutats com Terrassa, Sabadell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat o la Garriga. Les Balears no queden enrere i el swing també hi ha impregnat amb força. A Mallorca està més que consolidat i també s’ha instal·lat amb força a Menorca i Eivissa. A Palma hi ha actualment tres escoles de ball consolidades i també es fan classes a altres poblacions mallorquines, com Manacor, Sant Llorenç, Algaida, Santa Eugènia, Santanyí, Pòrtol, Felanitx, etc. A Menorca hi ha cursos a Ciutadella i Maó, i a Eivissa són organitzats per l’agrupació Ibiza Swing Lab.

A més, a Mallorca s’hi organitzen festivals internacionals. Per exemple, aquest 2017 se n’ha fet un a Pollença i a l’octubre se n’organitza un a Inca. Aquests reuneixen els millors professors de lindy-hop de l’escena mundial, que acudeixen a l’illa per ensenyar els millors passos i la filosofia d’un ball que va néixer als anys 30 als Estats Units i que tingué la seva màxima esplendor al barri de Harlem de Nova York amb orquestres i ballarins en directe. Hi actuaven Duke Ellignton, Ella Fitzgerald, Count Basie; cada nit hi havia festa a la sala Savoy, una de les més famoses. Anys després el lindy-hop moria d’èxit i fou substituït pels grans musicals de Broadway fins a desaparèixer. Fou als anys 80 quan un grup de suecs inspirats per les pel·lícules de l’època decidiren recuperar el ball. Gràcies a això, avui dia el lindy-hop es balla per tot el món, especialment a Europa. A Suècia és on s’organitza el festival més gran del món, i també a França, Itàlia, Espanya i Alemanya, on hi ha dels millors ballarins de l’escena juntament amb els Estats Units. A Menorca també s’han organitzat festivals de swing i a Eivissa en preparen el primer amb vista a 2018.

En els balls que s’interpreten amb música swing és molt habitual que els aficionats surtin a ballar al carrer, ja sigui en una plaça, en una festa major d’un poble, a qualsevol carrer, per un esdeveniment i, amb un altaveu o bé en música en directe, a qualsevol indret a l’aire lliure de ciutats i pobles.

Les quedades improvisades per ballar al carrer s’anomenen clandestines, malgrat que de cada vegada són més anunciades i es difonen a través de les xarxes socials. A les fotografies que il·lustren aquesta pàgina, s’hi poden veure clandestines o ballades al carrer a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.