Un Barça sense discurs dins i fora el camp

EL 4-0 DEL PSG AL BARÇA suposa la ruïna imminent a la Champions i turbulències severes per a l’últim trimestre d’una temporada en què s’ha de renovar Messi i s’ha de saber qui entrenarà la plantilla la pròxima temporada. Ja feia temps que el primer equip sostenia el club, primer amb el joc i els resultats, després amb els resultats, i ara mateix ni amb això, de manera que, després del rotund daltabaix de París, el Barça s’ha quedat sense discurs. No comunica ni el president ni el conjunt de la directiva, Luis Enrique es va deixar anar significativament al flash interview, i a l’equip que va enamorar el món li ha desaparegut el mig del camp, la possessió de la pilota i la capacitat de dominar el contrari. La temporada no ha acabat i el Barça té recursos per acabar-la competint.