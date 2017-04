El Barça europeu es va quedar a Berlín, el 2015

VA SER UN ADEU a la Champions elegant, d’un equip que ho va donar tot davant una afició que tampoc es va deixar res. L’adeu d’un equip aplicat, seriós i solidari. Però va ser un adeu inapel·lable, trist perquè estava escrit des del 3-0 de Torí. I des del 4-0 de París. El Barça europeu encara no ha tornat de Berlín, on el 2015, contra el Juventus, ens va fer somiar que amb Messi més Suárez i Neymar vindrien més Copes d’Europa, en plural. Era un miratge. El triplet li va servir a Bartomeu per guanyar les eleccions, però no perquè el club assolís l’hegemonia que tenia a tocar. El projecte no s’ha renovat o s’ha retocat malament. Un equip de llegenda no pot viure de l’èpica sinó de l’excel·lència. Zuviría i l’Anderlecht van estar bé per als 70, però ja no és temps de remuntades impossibles sinó del futbol possible. El joc del Barça que ahir va caure s’ha anat fent una pàl·lida còpia del que va ser, i Europa no perdona.