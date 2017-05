Barcelona, al límit de les seves forces

VAL MÉS SER UNA CIUTAT amb turisme que una ciutat ignorada, però al centre de Barcelona li estan rebentant les costures, amb les voreres plenes i les calçades exigides. El mercat immobiliari s’ha convertit en impossible. Tinc l’estranya sensació d’estar treballant en un parc d’atraccions on tothom s’està divertint, a vegades de la manera més barroera. He sigut testimoni recentment de dos robatoris a turistes que havien aparcat al carrer i estaven baixant les bosses del maleter. Va passar algú amb una bici, i ja les han vistes prou. Veig la Gran Via molt deixada, em sembla horrorós que la plaça de les Glòries hagi de quedar esventrada qui sap si durant anys. No sé quins plans té l’Ajuntament, no veig la ciutat fent un pacte per l’ordre, el civisme (començant pels barcelonins), perquè això no se’ns escapi definitivament de les mans i prenguem més mal.