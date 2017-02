Barcelona, la capital mundial de l’emprenedoria

Des de demà fins dijous, Barcelona tornarà a acollir el Mobile World Congress, la trobada més important del sector de la telefonia mòbil, per dotzè any consecutiu.

Durant quatre dies Barcelona tornarà a ser l’aparador mundial de les últimes novetats en telefonia i s’hi mostraran els gadgets més curiosos per a delit dels més tecnòlegs. Samsung ens tenia acostumats a donar el tret de sortida a la trobada amb la presentació del seu últim model, cosa que enguany no passarà, després de la crisi amb les bateries que explotaven del Galaxy Note 7. Una altra de les absències d’aquest any serà la de Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook va participar en el congrés l’any passat i es va deixar veure fent esport per la capital catalana, una imatge de les que ajuden a promocionar la ciutat. Enguany, un dels plats forts serà la visita de Reed Hastings, fundador de Netflix. No en va cada cop més el negoci és en els continguts. Ja fa anys que, per a les companyies de telecomunicacions, la telefonia i internet van de baixa, i pretenen captar clients amb els continguts. Així, AT&T, la segona operadora dels EUA, va comprar Time Warner (propietària de la HBO i de la CNN) per 85.000 milions de dòlars i Telefónica va engegar Movistar+.

A partir de demà més de 101.000 persones visitaran Barcelona -entre les quals hi ha 4.500 executius de les companyies més importants del sector-, amb un impacte econòmic per a la ciutat de 465 milions d’euros, amb 13.000 llocs de treball creats per a l’ocasió i més de 3.900 periodistes acreditats. Aquest any, a més, no hi haurà vaga del transport i els congressistes podran anar des de l’aeroport fins a la Fira amb la flamant L9.

Barcelona ha sabut retenir el MWC fins al 2023, però ara hauria de ser capaç de capitalitzar-lo més enllà dels quatre dies del congrés. Així, una de les trobades més importants és la que es desenvolupa en paral·lel i que està organitzada per la Mobile World Capital, el saló 4 Years From Now, per a emprenedors, dins el recinte de la Fira a Montjuïc. Barcelona ha de passar de ser l’aparador mundial de la telefonia mòbil a ser la capital mundial de l’emprenedoria, sobretot ara que a Londres planen les incerteses del Brexit i a Califòrnia les ombres polítiques proteccionistes de Trump.