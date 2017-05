Becaris sense cobrar

Aquesta setmana el cuiner Jordi Cruz ha sigut trending topic arran d’unes declaracions a El Confidencial en què, parlant dels joves aprenents de cuina que no cobren cap sou, va dir: “Estàs aprenent dels millors en un ambient real, no t’està costant un duro i et donen allotjament i menjar. És un privilegi. Imagina’t quants diners et costaria això en un màster en un altre sector”. Ha rebut moltíssimes crítiques a les xarxes socials. Fins i tot una denúncia davant la Inspecció de Treball. Joan Rosell va sortir en defensa seva: “Treballar un temps amb els que en saben més, encara que sigui sense cobrar, és una oportunitat d’aprenentatge per als que comencen”.

No hi estic d’acord. Treballar sense cobrar, ni que sigui per aconseguir uns crèdits acadèmics, és un error. D’acord que l’aprenent creix professionalment, però també l’empresa es beneficia de la seva feina, tot i que no sigui de nivell òptim. L’argument de ser un gran despatx o empresa o agència o restaurant per justificar el valor aportat a un aprenent és inacceptable: “Com que soc dels millors, tinc més arguments per no pagar-te”. Hi ha una dita anglosaxona que diu: “ If you pay peanuts, you get monkeys”, és a dir: si pagues cacauets (doble sentit: peanuts significa tant cacauets com misèria), obtens micos (gent que fa i no pensa). Si una organització és de les millors, té els millors. I no pagar a un aprenent demostra una cultura de no premiar el talent.

A més, el treball es paga. Per concepte. Si no, confonem formació i feina. I es perverteixen totes dues. Un paga per estudiar i cobra per treballar, independentment que estigui aprenent. No ho barregem. Qui no aprèn fent la seva feina? És consubstancial al treball. Imaginem que mesuréssim el que aprèn un assalariat per descomptar-l’hi del sou! Seria absurd. Doncs igual amb un becari.

La consultoria Glassdoor ha elaborat una llista amb els salaris mensuals dels becaris de les principals empreses digitals: Facebook, 8.000 dòlars; Microsoft, 7.100; Amazon, 6.400; Google, 6.000. Mensuals! Són les millors empreses del seu sector. I paguen als becaris. O aprenem a valorar els nostres joves o mai retindrem el talent.