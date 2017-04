Està ben pensat: Formentera es lliura a la cultura durant la totalitat del mes de maig, com a carta de presentació abans que l’illa s’ompli de turistes. Ha començat aquest divendres amb el Formentera Fotogràfica; continuarà amb el Formentera 2.0 (del dia 4 al 7); després ve el Formentera Film Festival (del 18 al 21), per acabar amb les festes de Sant Ferran lliurades a la música (dia 30). Mentrestant, caps de setmana gastronòmics, cosa que s’agraeix i mostra el millor de la terra.

Està ben pensat, sobretot perquè es tracta d’iniciatives culturals ambicioses i alhora mesurades, que deixen en centenars de participants arribats d’arreu la visió més autèntica de l’illa, i se’n van amb tota l’energia que s’hi carrega quan la petita de les Pitiüses no està encara envaïda.

Va de fotografia

Després de cinc anys, una comença a considerar-se addicta al Formentera Fotogràfica, aquest festival que creix, edició rere edició, en capacitat d’atracció de professionals i aficionats. D’això, n’és prova que alguns dels ponents dels anys anteriors s’han apuntat com a assistents en les edicions següents. És el cas, enguany, de Joana Biarnés, llegenda del fotoperiodisme que l’any passat va presentar al festival el seu documental Joana Biarnés, una entre tots (femení singular entre masculí plural, tenint en compte l’època en la qual desenvolupà la major part de la seva feina), i que aquests dies es troba assistint a les classes magistrals, ponències i passejades d’altres significats companys i companyes de professió. I, sobretot, es troba com ens trobam la resta d’assistents, coneixent a fons una illa decidida que la descobreixin tal com és i com hauria de continuar sent.

En aquest sentit, el divendres inaugural del festival ens ha acostat a la feina extraordinària de Manu San Félix. Qui és un dels grans del National Geographic, biòleg amb càmera, com ell mateix es defineix, ha fet una de les seves immersions en els fons marins de Formentera. Després de contemplar les seves fotografies i vídeos, qualsevol s’ho pensarà més de dues vegades abans de no tirar l’àncora i fondejar on no s’hauria de fer. És la fotografia com a eina de conscienciació social, una manera de canviar el món.

El Formentera Fotogràfica s’està consolidant com una de les fites culturals de més transcendència de totes les que es fan a les Illes. I segurament això ve donat perquè reuneix d’una manera mesurada totes les condicions que requereix una iniciativa d’aquesta mena: el moment oportú, l’escenari adient, la rigorositat en l’elaboració del programa i, especialment, saber que la cultura, sigui fotogràfica o sigui del que sigui, es fa al llarg d’anys. Sense pressa però sense pausa.