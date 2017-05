Benvingut sigui Valverde, l’home normal dins la batedora

EN EL SEU PRIMER ANY al Barça (88-89), Ernesto Valverde no va jugar gairebé gens. Preguntat per Joan Patsy a TV3 com és que no jugava algú que tothom opinava que havia de jugar (excepte el míster, Cruyff), Valverde va contestar que tant de bo tothom opinés que no havia de jugar excepte el míster. Ho va dir igual que parla ara, amb cara seriosa, front arrugat, sense ganes de fer gràcia ni de molestar, passant per sobre de les síl·labes, amb veu baixa, com qui resol un problema matemàtic. Valverde torna ara al Barça amb el mateix posat d’home normal, centenars de partits dirigits a Primera, madur per enfrontar-se a la banqueta - màquina de triturar. Benvingut. Els problemes amb què s’hauran d’enfrontar ara requeriran tota la seva intel·ligència.