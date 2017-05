Bertín Osborne i Pablo Motos, junts

Dimarts el cantant i presentador Bertín Osborne va anar a divertir-se a El hormiguero, el programa de Pablo Motos a Antena 3. La trobada d’aquests dos mascles alfa a la televisió sempre és digna de ser observada, perquè es pot analitzar com un estudi sobre el comportament animal.

Bertín (en endavant, Mascle 1) entrava al plató a ritme d’una gravació de Sweet Caroline cantada per ell mateix. Un cop davant de Motos (en endavant, Mascle 2), el va abraçar prement-lo ben fort entre els braços i, a continuació, aixecant-lo de terra. Primera mostra de força per marcar estatus de poder. Mascle 1 va advertir Mascle 2 de la seva prominent alçada. Mascle 2, afeblit, va evidenciar la seva submissió convidant-lo a seure a la cadira per anul·lar la diferència física que el tenia en inferioritat de condicions.

En començar la conversa, Mascle 1 ja va fer evident de seguida la importància de consumir begudes alcohòliques en abundància per garantir una conducta exitosa. Mascle 2 li reia les gràcies. Aquest ritual es va repetir en diverses ocasions al llarg del programa.

Mascle 2 va intentar fer una jugada per capgirar el poder de l’entrevistat: li va preguntar per què no havia sortit despullat i ensenyant musculatura a la portada d’una revista. Li va recordar que aquest acte d’exhibicionisme ja l’havia practicat ell amb anterioritat. Primera mostra de Mascle 2 per marcar territori i la seva parcel·la de poder. Mascle 1 es va excusar al·legant motius professionals i una agenda d’actuacions massa atapeïda. Mascle 2 contraataca preguntant-li: “ ¿Tienes buen desnudo todavía?” Mascle 1 reconeix: “ Desnudo gano”. I tots dos es riuen les gràcies.

Mascle 2, que detecta que en el llenguatge no verbal té les de perdre, opta per aliar-se amb Mascle 1 i aconseguir guanyar-se la seva confiança. Li proposa una idea a Mascle 2 per demostrar-li la seva virilitat: “ Yo creo que deberías acabar tu show con una stripper”. Mascle 1 suggereix que potser podria sortir ell despullat. Els dos individus riuen de la idea.

Mascle 1 i Mascle 2 decideixen desenvolupar al llarg de la seva presa de contacte un vocabulari que enalteixi la seva condició. Es tracten de “ macho” la majoria de les ocasions.

En la prova final, Mascle 2 proposa un repte a Mascle 1. És l’única manera de robar-li el poder. Li proposa una competició per engegar plaques vitroceràmiques a màxima velocitat. Es tracta d’un joc que ressalta la seva virilitat, ja que es mostraran maldestres en la seva execució perquè és un hàbit tradicionalment associat a les mestresses de casa. Cal exhibir dificultats perquè l’audiència percebi la ferum de la testosterona.

La tele és una mena de gàbia on, diàriament, s’hi poden observar mascles alfa exhibint rols de comportament. És bàsic per assegurar la perpetuació de l’espècie.