Borratxeres de joves: ni pares ni fills no controlen

ELS METGES ALERTEN que la freqüència de les borratxeres de joves s’ha duplicat els últims 20 anys, i que això els pot portar directes al fracàs escolar, baralles, accidents de trànsit, embarassos no desitjats, comes etílics, malalties del fetge i al suïcidi. Què hi ha darrere un jove d’entre 14 i 18 anys que beu sovint? Probablement, una pressió de l’entorn més irresistible que fa vint anys. Els pares d’adolescents d’avui tenen més difícil fins i tot captar l’atenció d’uns joves sovint segrestats per la pantalla del mòbil, on el grup continua junt dia i nit autoprescrivint-se pautes de comportament. Però alhora, quants pares no hem cedit per comoditat al “soc l’únic de la classe a qui no deixen sortir”? O quants ja no hem trucat als pares de l’“amic que m’ha dit que puc anar a dormir a casa seva”, per saber de què anava la festa? Les seves borratxeres ens apunten.