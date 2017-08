Bruce Springsteen i el Príncep de Bel-Air

Quan l’actor Will Smith, aleshores conegut com el raper Fresh Prince, va ser fitxat per fer d’ell mateix a la sèrie El Príncipe de Bel-Air ( he Fresh Prince of Bel-Air) li van proposar que triés un nom propi per al seu personatge. Alfonso Ribeiro, l’actor que feia el paper del seu cosí Carlton, el va aconsellar: “Pensa-t’ho bé. Serà un nom amb el qual la gent et cridarà pel carrer sempre més”. Així que Will Smith va optar per fer servir també el seu nom real a la ficció. Amb un petit matís. A la sèrie el nom complet era William, mentre que el seu de veritat és Williard.

Tot i que a l’inici el talent actoral de Will Smith no convencia la NBC i van estar a punt d’acomiadar-lo i cancel·lar la sèrie, més endavant l’actor es va convertir en una peça essencial fins al punt d’influir en l’argument i el to dels episodis. Smith sovint demanava als guionistes trames més serioses i dramàtiques, influït per la sitcom Roseanne. Estava fascinat pels episodis més emotius que creava Roseanne Barr, plens de missatge, sense que això restés sentit de l’humor a la sèrie.

Malgrat tot, segurament l’escena més famosa d’ El Príncipe de Bel-Air no la protagonitza Will Smith sinó el seu cosí Carlton. Concretament l’instant en què el Carlton, pensant-se que no el veu ningú, balla desaforadament al menjador de casa l’ It’s not unusual de Tom Jones. L’escena ja és coneguda com la Carlton dance i n’han sortit imitadors. Quan en les entrevistes li pregunten al protagonista, Alfonso Ribeiro, quin va ser l’origen d’aquell ball la resposta sorprèn. Ell explica que al guió es va trobar simplement el títol de la cançó i l’acotació “El Carlton balla”, sense concretar l’estil ni cap detall. Ell va començar a pensar de quina manera el seu personatge, pensant-se que estava sol a casa, ballaria donant-ho tot. Una inspiració la va tenir clara: el vídeo de Dancing in the dark de Bruce Springsteen on el cantant treu a ballar a l’escenari Courtney Cox, que és a primera fila. Va tenir clar que volia parodiar la manera de moure’s de l’actriu. “Ella segurament no ho sap, però és la mare de la Carlton dance ”. I ho va rematar amb la interpretació que va fer Eddy Murphy en un monòleg tot explicant que els homes blancs no saben ballar.

Amb tot, aquell ball va costar molt car a Alfonso Ribeiro. Ell mateix ha admès que des que es va emetre aquell capítol mai més ha pogut tornar a ballar en públic. En qualsevol context festiu on hi ha música i la possibilitat de ballar, nota com automàticament tota la gent que l’envolta el mira, treu el telèfon mòbil i prepara la càmera de vídeo esperant que es posi a moure com a la sèrie. És obvi que l’actor va saber prevenir molt bé Will Smith sobre la transcendència futura de la sitcom i les seves conseqüències però no va pensar tant en ell mateix.