Cal conèixer què sabia Rajoy sobre el finançament irregular del PP

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, haurà de comparèixer al Congrés en un ple extraordinari per donar explicacions sobre el finançament irregular del PP que s’investiga a l’Audiència Nacional. La demanda ha sigut aprovada per tots els grups de l’oposició amb l’excepció de Ciutadans, que es va abstenir, i com era previsible ha rebut el vot en contra del Partit Popular. La resta, però, coincideixen que el president de l’executiu espanyol encara no ha explicat tot el que sabia i, per tant, malgrat que ja va declarar com a testimoni al judici, cal que doni la cara també en l’àmbit polític davant els diputats.

Tenint en compte els antecedents i els escassos dots per explicar-se del també president del PP, no sembla que en aquest ple extraordinari es pugui acabant traient l’aigua clara del cas. Sobretot perquè és previsible que, com ja va fer a l’Audiència, Rajoy negui que tingués coneixement de cap irregularitat i s’escudi en el fet que la responsabilitat era dels tresorers.

Costa d’entendre com el president d’un partit no està al corrent de com es finança la formació ni tampoc d’on surten els diners per a les campanyes electorals. Però la seva estratègia de negar-ho tot li ha funcionat fins ara i ni tan sols l’avergonyeix reconèixer la seva suposada ignorància. A Espanya sembla que la corrupció no penalitza els polítics i el PP n’és conscient.

Tanmateix, el ple extraordinari de la setmana vinent, segurament el dia 30, podria marcar un punt d’inflexió si realment els grups de l’oposició fessin pinya per deixar en evidència el president espanyol. Els ciutadans tenen dret a conèixer què sabia Rajoy sobre les irregularitats al seu partit, i ja que el PP s’omple la boca ara amb la lluita contra la corrupció assegurant que tot això és cosa del passat -un fet que els últims casos posen en dubte-, seria important que ho demostrés explicant el que hi ha hagut i depurant les responsabilitats polítiques dels que hi van estar implicats.

És veritat que en altres partits també hi ha hagut, i hi ha, casos de corrupció i finançament irregular, però això no és excusa. Ja els tocarà també l’hora d’explicar-se. Ara les explicacions les ha de donar el president del govern d’Espanya. I això, en molts països civilitzats, seria motiu de dimissió.