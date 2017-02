Calen mitjans legals més àgils per lluitar contra les ocupacions de cases

El moviment okupa ha tingut un paper significatiu en les lluites socials de les últimes dècades. Com a ideologia transgressora ha actuat, en moltes ocasions, de manera pacífica i mirant que l’okupació comportés un cert servei social o cultural. Com a mínim, la teoria era aquesta, sovint no corroborada per la pràctica.

Tanmateix, les ocupacions, sense k, que han proliferat en els últims anys hi tenen poc a veure. D’una banda, hi ha hagut un tipus d’ocupació practicada per gent molt vulnerable, sense llar ni possibilitats de tenir-la, que han ocupat espais o pisos buits sols o amb l’ajuda d’alguna plataforma social per forçar l’administració a facilitar-los algun tipus d’aixopluc o ajuda social.

Amb la crisi, aquestes ocupacions han crescut molt, però en general han estat ben enteses pels veïns que s’hi han solidaritzat en temps de tempesta. Però la crisi ha portat també un altre tipus d’ocupacions motivades per la gran quantitat de pisos o cases buides propietat dels bancs que el mercat no assumia i que les entitats preferien no posar en lloguer, social o no, a l’espera de temps més profitosos. Moltes d’aquestes cases han sigut ocupades per persones que s’han aprofitat dels buits del sistema legal per gaudir gratis de l’habitatge i que, en molts casos, no tenen cap tipus de respecte per la comunitat en la qual viuen.

L’últim cas conegut, un de molts, està passant aquests dies a la Llagosta, on un grup d’ocupes joves han pres els pisos a veïns del poble que tenien previst entrar-hi en les pròximes setmanes. La promoció nova estava en mans d’un banc que l’havia acabat i posat a la venda a preus ajustats, cosa que havia facilitat l’accés de diverses famílies. Els ocupes no només hi han entrat, esbotzant la porta, sinó que, davant les queixes dels que haurien de ser els legítims inquilins, han demanat protecció als Mossos veient la indignació dels veïns. Els ocupes s’aprofiten de l’alta dels subministraments, ja preparats per als veritables propietaris dels nous pisos.

És evident que calen mitjans legals més àgils per evitar que situacions com aquesta es puguin estendre amb impunitat. Tenim un problema greu d’habitatge, i aquí no funciona ni el bonisme ni l’abús cap als que intenten tirar endavant fent les coses bé.