El ‘Catalagate’: les converses de González apunten al ministre de Justícia

Les converses gravades amb autorització judicial entre Ignacio González i els seus interlocutors -Eduardo Zaplana i l’empresari i president de l’Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo-, així com els missatges amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá, permeten formar el trencaclosques de la política judicial del govern de Mariano Rajoy, tot just començar aquesta legislatura. Aquestes converses, segons ha confirmat l’ARA, es van produir durant el 2016. Totes giren al voltant de la preocupació de González per les investigacions sobre l’àtic que primer va llogar i després, aparentment, va comprar a Marbella.

Durant un temps, el 2012, aquestes indagacions van ser frenades pel ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i el director general de la Policia Nacional, Ignacio Cosidó, però el bloqueig no va impedir que la investigació arribés a un jutjat d’Estepona (Màlaga). Diversos policies, entre els quals l’ex comissari general de la policia judicial Enrique Rodríguez Ulla van denunciar aquest intent d’obstrucció dels seus superiors a l’hora de fer la seva feina.

Les converses entre González i Cerezo, que li va presentar el testaferro que va vendre l’àtic -Rudy Valner, resident als Estats Units-, revelen la desesperació de l’expresident madrileny. “Mira, n’estic fins als collons, o sigui, digueu-me... què queda? Clavar-li dos trets a la jutge? Quines alternatives tinc?”, arriba a dir Ignacio González.

Però, potser la conversa més reveladora del que sap i el que vol González és la que té amb el seu amic, l’exministre Eduardo Zaplana. “El problema és la instrucció, Nacho... és que aquí no mana ningú”, li diu l’exministre, i González respon: “A veure, Eduardo, tenim el govern, el ministeri de Justícia, i escolta, tenim un jutge que és provisional... Tu l’ascendeixes.... Jo li dic: «A veure, vingui vostè cap aquí, quina és la plaça que li toca? Ontinyent?» A prendre pel cul, Ontinyent, i aquí que vingui el titular, que ja m’espavilaré amb el titular, cony!”

González fa referència a la instrucció del cas Gürtel a l’Audiència Nacional. El jutge provisional al qual es refereix és Pablo Ruz, en comissió de serveis. Qui havia d’assumir el cas com a titular era el jutge Miguel Carmona, que va marxar a Londres com a magistrat d’enllaç a partir d’una proposta del ministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón, que no volia algú vinculat a l’Associació de Jutges per la Democràcia en la instrucció del cas Gürtel.

El més sucós ve ara, en un diàleg amb Cerezo, el novembre del 2016, en què González diu: “A veure si podem col·locar el tema del fiscal d’Anticorrupció, saps? I... jo crec que serà ell. Si surt, és collonut. Es diu Moix, és un tipus seriós i bo”. I Cerezo respon: “Vaig parlar l’altre dia amb el Rafa, que ho estan mirant”.

El Rafa és el ministre Catalá, que durant aquells dies va enviar un missatge a González desitjant-li “que es resolguin aviat els embolics”. El 9 de novembre Catalá va dir a Consuelo Madrigal que seria fiscal general de l’Estat. Però ella volia situar un fiscal de confiança, Alejandro Luzón, al capdavant d’Anticorrupció i això va dur el ministre a desdir-se del seu compromís. Catalá tenia un altre nom al cap per a la Fiscalia Anticorrupció. L’endevinen? Manuel Moix.