Catalans i homes lliures

És ara, en aquests moments, en vigílies de l’hora decisiva per a les llibertats catalanes, quan els catalans devem aportar el màxim esforç en benifet de la nostra Causa. En aquests moments d’insospitada importància per a la Pàtria, els catalanistes, els patriotes, els que volem una Catalunya lliure integrada per ciutadans lliures devem laborar per aprofundir, expandir i matisar els ideals de llibertat nacional i social. Hem de revalidar la importància de la nostra força; hem d’acréixer l’espiritualitat dels catalans; hem de fer que els dirigents s’adonin de la missió que l’hora els confereix. I per sobre de tot, hem d’exultar els sentiments liberals i patriòtics del poble de Catalunya. Tots devem contribuir-hi. És un deure sagrat que cap català digne no pot negligir. És hora de fer Pàtria. Perquè, en definitiva, tots els moviments de l’hora present, totes les actituds -bèl·liques, diplomàtiques- es fonamenten en el concepte de Pàtria. I en nom de la llibertat, Catalunya viu una guerra. En defensa dels principis essencials de la dignitat i de la civilització, el nostre país resisteix amb exemplar estoïcisme les vicissituds d’una guerra que no es desenvolupa exclusivament a les trinxeres, car els nous vàndals porten la destrucció i la mort fins a la rereguarda destruint ciutats i assassinant la població no combatent. L’esforç dels catalans trobarà la corresponent compensació en el moment de la victòria. L’ha de trobar. Perquè si així no fos, els catalans, aquestes gents tan dúctils, tan emotives i tan generoses, es trobarien defraudades en llurs aspiracions més estimades; en llurs ànsies de llibertat. No voldríem entretant en el decurs de la lluita, quan aquest esforç, aquest estoïcisme, aquesta generositat són més palesos -i més necessaris- accidents d’incomprensió, tendències sospitoses, vexacions inoportunes i perilloses, vinguessin a enterbolir la magnificència d’aquesta col·laboració ibèrica, d’aquesta tàcita aliança establerta entre tots els antifeixistes per a abatre la reacció originària de l’aixecament militar-clerical-capitalista que ensangrona les terres peninsulars. En aquests moments és quan els catalans havem de sentir-nos més catalans. Ací i allà. En tots els aspectes. Amb tota la força del nostre caràcter. Amb el convenciment de la raó. Amb el delit de que el nostre pas per aquesta anècdota que viu la història del món, sigui marcat amb rellevants enaltiments a la nostra aportació a la Causa dels pobles lliures. [...]