Catalunya es consolida com a motor de la creació d’ocupació a l’Estat

Catalunya té ara mateix l’economia més dinàmica d’Espanya i això, per molt que alguns ho vulguin negar, es demostra en cada nova dada. Si ja era líder en exportacions i en creació d’empreses, les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) que ahir va fer públiques l’Institut Nacional d’Estadística mostren que també és el motor en la creació d’ocupació, amb 100.800 nous llocs de treball. Concretament, el nombre de desocupats a Catalunya va baixar en 110.200 persones el 2016 i va situar la taxa d’atur en el 14,8%, la més baixa de l’Estat, que té una mitjana del 18,6%, a nivells del 2009.

Tot i aquestes bones notícies, cal posar en context les dades perquè també avisen de problemes estructurals i tendències que cal tenir en compte. De fet, la baixada de l’atur d’aquest any és inferior a la que hi va haver el 2015 i, a més, s’ha desaccelerat en el quart trimestre en una tendència que preocupa els analistes.

A més, el que ha baixat a tot el conjunt de l’estat és la població activa, és a dir, la suma de persones d’entre 16 i 65 anys que treballen o que busquen feina activament. En part, per les jubilacions -en els pròxims anys creixeran més per l’arribada a l’edat de jubilació dels baby boomers - però també perquè hi ha gent desencantada que ha deixat de buscar feina o que ha decidit marxar fora.

En relació amb els problemes estructurals, es manté la queixa dels sindicats sobre la qualitat del tipus d’ocupació que s’ha creat. Són feines més precàries i amb sous força inferiors als de la gent que es jubila, cosa que també fa que reportin menys diners en cotitzacions a la Seguretat Social i que augmenti el forat del fons de pensions. Bona part d’aquesta ocupació s’ha creat en el sector serveis, que a Catalunya té molta incidència i li dona bona part del seu dinamisme, encara que en les bones dades catalanes hi juga també un paper l’especialització de la indústria i l’augment de les exportacions.

Estem, doncs, en un moment de recuperació econòmica que està afectant el més important, que és la feina de la gent, però encara hi ha molt camí per recórrer, tant pel que fa a trobar nous nínxols d’ocupació com en la millora dels contractes. De fet, cal recordar que la mitjana d’atur a Europa està per sota del 10%, cinc punts menys que la catalana i nou que l’espanyola.