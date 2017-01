Cavalcada televisiva inofensiva

La retransmissió de la Cavalcada de Reis de Vic que feia TV3 de ben segur que ha sigut observada amb lupa. Tot l’aldarull dels fanalets independentistes i les banderes ha generat una expectativa extra. Qualsevol atenció televisiva especial al missatge sobiranista que aparegués entre la multitud serviria per carregar, una vegada més, contra la televisió pública del país.

A l’hora de la veritat, però, res de res. La retransmissió es va desenvolupar amb tota normalitat, allunyada de qualsevol intenció política. Al contrari: estava dirigida a un públic infantil sense més pretensions que la de portar la Cavalcada a les cases. Tomàs Molina i Laia Servera s’encarregaven de la narració de l’esdeveniment. Bona pensada perquè són dos presentadors de la cadena que la canalla identifica amb facilitat. Laia Servera, presentadora i directora de l’ InfoK, ja té el xip de dirigir-se a una audiència infantil. Els vídeos que s’intercalaven en l’emissió en directe utilitzaven els presentadors i personatges del Super3. La realització era la que carregava la responsabilitat de generar polèmica o no. La manera d’ensenyar l’entorn i els detalls és precisament determinant en el missatge que envies a l’audiència. Però visualment es va garantir una absoluta normalitat en la Cavalcada sense subterfugis ideològics: ni van ensenyar massa ni va semblar que amaguessin res. Els petits fanalets blancs amb l’estelada que portava el públic no es distingien de manera significativa en pantalla. T’hi havies de fixar molt per trobar-ne algun. Més enllà de les banderes independentistes que penjaven d’alguns balcons de la plaça Major de Vic i que era inevitable que es veiessin en els plans generals, no es va posar cap èmfasi visual en cap tipus de simbologia independentista. És més, hi havia una estelada especialment gran en una façana de la plaça i el pla general que la incloïa es va fer servir amb prudència i sense zoom. L’evolució de la Cavalcada, tant en la narració com en la realització, estava pensada per als nens i amb voluntat de transmetre el missatge de la il·lusió i la tradició. Els nens que ho van seguir des de casa van poder veure de prop una Cavalcada de luxe, uns Reis creïbles i elegants i les cares d’emoció de moltes altres criatures. TV3 va complir a la perfecció la seva funció de tele pública: transmetre un valor cultural del país amb correcció i sensibilitat.

De la retransmissió els adults també en vam poder aprendre tres coses. 1) Que veient la Cavalcada de Reis de Vic t’adones de fins a quin punt són tronades les cavalcades de molts pobles. 2) Que la il·lusió d’una Cavalcada només es transmet si la vius en directe i no per pantalla. 3) Que tot el soroll que s’ha organitzat a nivell mediàtic, polític i de l’ANC amb els fanalets i les banderes independentistes ha sigut innecessari.