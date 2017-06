Cent anys de neurologia clínica a Catalunya

L’Hospital de la Santa Creu, datat del 1401, va ser des del darrer terç del segle passat [segle XIX] el bressol de les modernes especialitats mèdiques a Catalunya. [...] Avui ens volem referir concretament a l’obra fundacional duta a terme per Lluís Barraquer i Roviralta en el camp de la neurologia clínica. Diguem, però, que aquesta especialitat mèdica és la que s’ocupa de les malalties del sistema nerviós central (cervell, medul·la espinal, etc.) i dels nervis perifèrics (ciàtic, facial, trigemin, etc.), malalties que en una primera i molt imperfecta aproximació qualificaríem d’“orgàniques” i sense repercussió cabdal sobre el nucli essencial de la personalitat del malalt, aspecte que correspon a una altra especialitat, la psiquiatria. Lluís Barraquer i Roviralta va néixer a Barcelona l’any 1855 i cursà aquí els estudis de medicina, que va acabar l’any 1879. Va ser llavors quan, empès per un esperit extraordinari d’originalitat i d’innovació i per voluntat i empenta de treballs abassegadors, es va sentir endut a cultivar la clínica de les malalties del sistema nerviós, entrà en contacte amb mestres dels més reputats del món d’aquesta naixent especialitat, és lliurà a una tasca inestroncada d’estudi, d’experimentació [...] i, per sobre de tot, d’assistència i d’estudi clínic, minuciosíssim, dels malalts, recollint personalment una iconografia d’un pes testimonial i didàctic de gran vàlua. Durant els anys immediatament anteriors, el progrés de la neurologia havia estat granment sostingut i aprofundit entorn dels mètodes d’electrodiagnòstic d’estimulació, cultivats aprimoradament per Erb, a Alemanya, i sobretot, per Duchenne de Boulogne, a França. Inspirant-se i alhora servint-se d’aquesta eina i, per tant, d’aquesta “relació instrumental”, Barraquer i Roviralta va obtenir de la molt il·lustre administració del vell hospital la creació d’un dispensari d’electrodiagnòstic, on van començar a acudir un gran nombre de malalts neurològics. Era, doncs, la primera aparició de la neurologia entre nosaltres, a Barcelona, a Catalunya i també a Espanya sencera. Anys després continuà la seva tasca al nou Hospital de Sant Pau. [...] Posteriorment, Lluís Barraquer i Ferré donà continuïtat a l’obra del seu pare i la difongué i amplià. [...] Aquest centenari és una fita no solament mèdica sinó també dins l’àmbit de la nostra història i la nostra cultura.