Ciència al Parc de la Ciutadella per fer una Barcelona del coneixement

La comunitat científica sembla que ha aconseguit que l’Ajuntament de Barcelona es faci seu el projecte de convertir el Parc de la Ciutadella en un pol de ciència. Ho avancem avui a l’ARA, on ja havíem donat cabuda a una sèrie d’articles d’opinió en aquest sentit. I és una bona notícia. Situar al cor de la ciutat, en un dels seus històrics pulmons verds, un nou eix científic que combini recerca amb difusió és una opció intel·ligent. Barcelona necessita bastir un ventall de projectes que li donin més densitat. Necessita projectes culturals, tecnològics, econòmics, socials, educatius, ecològics... i també científics. No es tracta d’anar contra els turistes, sinó de crear una ciutat amb molts pols d’interès. La ciència pot i ha de jugar un paper central en aquesta necessària aposta per la diversitat.

Si Barcelona vol ser una ciutat intel·ligent, una ciutat del coneixement, el discurs científic hi ha de ser central. El Parc de la Ciutadella havia acollit històricament un conjunt d’institucions que aspiraven a ser capdavanteres en ciències naturals. La convulsa història del país va frustrar aquella ambició, concebuda ara fa un segle. Tornar-hi ara és unir passat amb futur. Els equipaments històrics són el Castell dels Tres Dragons (avui tancat al públic i on encara es conserven bona part de les col·leccions del Museu Blau), el Museu Martorell (el primer edifici de la ciutat concebut com a museu), l’Hivernacle (avui llastimosament abandonat) i l’Umbracle (també en un estat deficient). Després hi ha el zoo, que actualment aspira a fer recerca per deixar de ser un simple espai d’exhibició d’animals, i que demana a crits una reconversió. Al seu costat, però donant-se l’esquena, s’ha consolidat les últimes dècades el campus de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Caldria enderrocar el mur que separa aquest campus del zoo. I a la banda de mar tenim el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, la Fundació Pasqual Maragall, el Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals, l’Institut de Ciències del Mar i la part de recerca de l’Hospital del Mar. Una passarel·la per sobre de les vies del tren, com la que havia existit durant l’Exposició Universal del 1888, seria una bona opció per unir la Ciutadella amb el mar. Seria, de nou, una manera simbòlica i urbanísticament eficaç d’enllaçar passat i futur.