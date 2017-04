Col·laboració ciutadana i policial, la clau de la lluita contra el jihadisme

Els Mossos d’Esquadra van dur a terme ahir una operació antijihadista d’abast internacional que es va saldar amb nou detinguts i una dotzena d’escorcolls a l’àrea metropolitana. La batuda és especialment important perquè almenys tres dels detinguts tenen relació amb els atemptats de Brussel·les del març del 2016 en què van morir 30 persones. L’operatiu va ser coordinat per l’Audiència Nacional en col·laboració amb la justícia belga, que tenia identificats alguns dels arrestats. De fet, agents de la policia belga van participar en els escorcolls al costat dels Mossos i de la Policia Nacional.

L’origen de la investigació, segons va explicar el conseller d’Interior, Jordi Jané, l’hem de situar fa vuit mesos, quan els Mossos van atendre la trucada d’un ciutadà sobre comportaments sospitosos. Es dona la circumstància que aquest ciutadà havia rebut formació de la mateixa policia per detectar símptomes de radicalització. Aquesta pista, més altres que es van obtenir durant diversos controls policials, va permetre als investigadors compondre el trencaclosques i identificar els presumptes jihadistes.

Jané va voler deixar clar que els detinguts en cap cas preparaven atemptats a Catalunya, però sí que es confirma el que els experts fa temps que alerten: el Principat és una base d’operacions jihadistes que van des de les que se centren en la propaganda i la captació fins a les que intenten obtenir finançament. En el cas d’ahir alguns dels detinguts es dedicaven al tràfic de drogues, una de les múltiples vies de finançament del terrorisme internacional.

En tot cas, avui toca felicitar-se per la professionalitat i eficiència dels Mossos, una policia integral preparada per treballar colze a colze amb la resta de cossos del món en àmbits tan delicats com el del terrorisme jihadista. Des d’un punt de vista purament operatiu, no tenen cap sentit les traves a l’intercanvi d’informació que sovint els posen des de Madrid, sobretot tenint en compte que Catalunya és un focus important d’activitat jihadista a l’Estat. Ahir la col·laboració policial va ser una de les bones notícies, però és millorable i cal convocar la Junta de Seguretat. L’altra bona notícia és el paper que hi va jugar la col·laboració ciutadana. Perquè la seguretat col·lectiva és una responsabilitat de tots: no hi pot haver un agent a cada cantonada.