Comunidad Valenciana

Quan aquesta nota es publicarà, el Senat ja haurà aprovat l’“Estatut” que tan bondadosament ens ha concedit als valencians el contubernio d’UCD i PSOE. Serà un “Estatut”: no queda gens clar que siga “d’autonomia”. Però això no té importància. “ La España de las Autonomías ”, la LOAPA, i tota aquesta merdeta pactada, ens situa on érem: on deixà la cosa don Javier de Burgos [Motril, 1778-Madrid, 1849], quan va dividir el territori de la Monarquia en províncies. ¿Qui està disposat a “ser enganyat”? No jo, ni tu, ni vostè. L’“emoció” que el poble valencià -de cap a cap, de Vinaròs a Oriola- ha sentit quan els fulanos de Madrid li han atorgat l’“Estatut” és mínima. Que convoquen UCD i PSOE, on siga, a València, per exemple, una gran manifestació d’alegria per l’“Estatut”. No s’atreviran, tot i que disposen dels mecanismes pels quals les “ties maries” blaveres, els uns, i la docilitat sindical, els altres, podrien muntar un conglomerat “unitari”. Seria una autoburla per a tots. Com és una burla això de la Comunidad. Jo ja comprenc que, donades les circumstàncies, no hi havia una altra eixida. En la pràctica, i ja ho veurem, la Comunidad serà l’artifici juridicoadministratiu. Com el Reino inexistent, si hagués prosperat. Tot això és pura imbecil·litat taxonòmica. Continuarem dient “País Valencià”, perquè és una denominació clara, real i efectiva: designa -i lamente la cita-“país”, “paisatge” i “paisanatge”. O siga: història, terra i gent. La Comunidad -ni “Comunitat” han gosat dir!- serà cosa de papers. ¿O no?