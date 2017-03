“Coneixement indispensable”

M’escriuen -en ocasió de publicar-se la Metafísica de Llorens dins les sèries de la “Minerva”- si jo crec que la metafísica és indispensable. Responc: Sí. La metafísica és indispensable, precisament perquè és inevitable. Suposem un que negués la Història... -Bé; però aquest viurà tanmateix dins la història. Així amb la metafísica... Tots els llibres que diuen que no hi hauria d’haver metafísica -són llibres de metafísica-. Només existeixen dues classes d’homes: els que estudien la metafísica i els que fan metafísica sense saber-ho, talment el famós M. Jourdain parlava en prosa [personatge de Molière a Le bourgeois gentilhomme ]. Com només hi ha la classe dels qui saben que respiren i la dels qui respiren sense saber-ho. No diguem ara quina classe és més venturosa. Es conta en la rondalla que l’home feliç vivia sense camisa. També segurament vivia sense mai haver après la filosofia del coneixement, ni la fisiologia del respir. Però cuitem a afirmar que la classe dels que saben com pensen i com respiren és infinitament superior a l’altra en dignitat. Temps són vinguts (Gutenberg somriu satisfet en els Camps Elisis) [en] què aquesta dignitat es pot adquirir a 35 cèntims [preu dels volums populars de la col·lecció Minerva].