Cop de Trump a la lluita contra el canvi climàtic

El president nord-americà va consumar ahir la seva amenaça d’abandonar l’Acord de París contra el canvi climàtic com a mesura de pressió per poder tornar-hi a entrar renegociant-ne les condicions. La decisió, basada en manipulades teories negacionistes o relativistes, és un duríssim cop que tira per terra tota la feina que va fer possible el pacte que el desembre del 2015 van firmar a París 195 països. Va costar molt d’assolir: molts esforços diplomàtics, molts equilibris geopolítics, molta pedagogia i conscienciació. La decisió de Trump ho trasbalsa tot. El segon país més contaminant després de la Xina (els EUA són responsables del 17,9% de les emissions i la Xina del 20%) es desentén unilateralment dels compromisos adquirits en un assumpte crucial en què està en joc el futur de la Terra, un planeta -casa nostra- que ara està en perill. Tots en som responsables. I més els que històricament han contaminat més, al capdavant dels quals hi ha els EUA.

El ràpid augment del carboni a l’atmosfera, sumat a la degradació ambiental i la desforestació causades pel creixement de la població, està desestabilitzant més de pressa que mai els ecosistemes. L’escalfament global és un fet científicament provat que no es pot minimitzar. Perquè ens hi juguem el futur de la humanitat. Hi ha científics com Stephen Hawking que fa temps que adverteixen del desastre: “En cent anys haurem d’abandonar la Terra”.

Davant aquesta alarma justificada, l’Acord de París va suposar un punt d’esperança que ara, de cop, queda realment tocat. Sense els EUA, ¿és possible frenar l’escalfament global? La seva sortida, i la seva exigència de retornar-hi reduint els seus compromisos, tindrà conseqüències nefastes. No només pel que significa en termes d’emissions i de disminució en l’aportació de fons, sinó també perquè pot incitar altres països que s’havien vist empesos a apuntar-se a la lluita a fer-se també enrere. Un autèntic daltabaix de la política ambiental multilateral.

Es fa difícil imaginar una inversió més rendible i més responsable que la que es destina a evitar l’escalfament del planeta, una inversió que, com advertia ahir l’expresident nord-americà Barack Obama, també ha creat riquesa i llocs de treball. Trump ha comès una greu irresponsabilitat.