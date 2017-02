Cròniques colonials (3)

Les orientacions, normes i actituds del poder que ens protegeix combaten amb tanta decisió el redreçament nacional de la nostra terra que hom ja no sap fins a quina generació la gent nascuda a Catalunya de famílies forasteres que hi immigraren d’altres llocs de l’Estat espanyol hauran de conservar com a pròpia, amb exclusió de qualsevol altra, puix que ningú no pot tenir-ne dues si no és un esquizofrènic, la identitat cultural dels seus pares i, per tant, veure’s obligada a una d’aquestes dues coses: o bé a continuar essent un element estrany al nostre país, amb la divisió entre dues comunitats hostils que això suposa, o bé a destruir la identitat catalana per tal de solucionar definitivament el problema amb un acte negatiu i brutal. Hi ha una mentalitat, ben encoratjada pel feixisme que ha deixat tanta llavor, per la qual res no sembla tan natural i legítim com perpetuar a transmetre en la terra d’acull les característiques culturals de la terra de procedència, si aquesta terra és castellanoparlant, o els trets culturals imposats pel poble dominador quan la gent procedeixen d’indrets que han tingut o tenen encara una cultura diferenciada i, remarquem-ho bé, perseguida, o pel cap baix entrebancada, pel món castellà. [...] La metròpolis no en té prou amb administrar-nos directament o mitjançant “poders” delegats; sense interessar-se gens ni mica per la identitat natural dels administrats de les colònies, vol conservar gent “espanyola” a casa nostra i augmentar-ne el nombre per tal de retenir amb més fermesa les possessions. És el començament de l’última fase del projecte que duu un poble a apoderar-se d’altres pobles, a apropiar-se’ls, tal com al segle XII, en una primera etapa d’aquest esperit, AlfonsVII de Castella s’apropiava del nom de la península en fer-se proclamar, a Toledo, “emperador de España”, bo i que en aquella Espanya hi havia d’altres estats independents, un d’ells el nostre, on regia Ramon Berenguer IV, amb el qual, per cert, gairebé simultàniament, signava un tractat que establia els límits d’expansió (recordem que estem en temps de reconquestes) d’un estat i de l’altre. L’actitud, per dissort nostra, no ha canviat, i les circumstàncies, ben ajudades per alguns dels qui “més hi podien” entre els catalans, han servit els interessos del poble hegemònic [...].