Cues al Prat, 'operació diàleg', 'saludos' d'Aena

EL “MINISTERIO del Interior, Gobierno de España” s’ha ben lluït aquest cap de setmana a l’aeroport del Prat amb cues quilomètriques de passatgers inversament proporcionals al contingent policial que els havia de mirar el passaport. La inefable Aena ha contestat als usuaris desesperats amb un tuit en què recalcava que el control fronterer depèn del ministeri de l’Interior exclusivament i que acabava amb “ saludos ”. Gràcies. Com que la policia estava aplicant un control més estricte per als vols dins de Schenguen decidit per la UE, he mirat a veure si les cues s’han produït en altres aeroports espanyols, però m’ha semblat entendre que la grossa només ha caigut al Prat. Això és el que els importa l’aeroport de Barcelona. Però l’ operació diàleg ho arreglarà. Per Twitter. Saludos.