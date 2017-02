Davant la bàscula

Peseu-vos sovint! -diuen algunes bàscules per comanda dels industrials que les han fabricades o per comissió dels industrials que les exploten. De tant en tant, escolto llur veu. I em peso. Procuro, tanmateix, no caure en el vici de convertir aquestes pesades en una mena de ritu mensual, ni trimestral. Sé perfectament com és perillós de preocupar-se massa de les indicacions de les bàscules, com de les dels altres aparells que ens donen indicis sobre l’estat de la nostra salut. A quantes persones he conegut -i coneixerem encara, puix que llur mena és anterior a Molière i serà posterior a tots els autors presents i futurs-, a quantes persones hem conegut, torno a dir, que viuen pendents del termòmetre, de la tonalitat de la llengua, de la freqüència del pols o... d’altres esdeveniments fisiològics que fóra molt enutjós de retreure. Neurastènics? Sens dubte, petits neurastènics que cultiven llur petita societat de fantasmes. I sembla mentida la facilitat amb què una persona sana i plena d’equilibri entra en aquest gremi que té representants a totes les nacions i a gairebé totes les famílies. Basta una depressió física, una convalescència laboriosa, una tanda de contrarietats, per deixar l’individu propici a l’enderiament sanitari. Ai del que no es redreça a temps i no s’incorpora altre cop a la fuga ordinària de la vida! No diré que estigui perdut definitivament, però sí que ha caigut en un pou inconfortable. Sembla mentida, però és una veritat que podem comprovar pertot: no basta trobar-se bé, per viure tranquil respecte a la salut pròpia; cal, de més a més, arribar a oblidar l’eterna amenaça de la malaltia. En fi, per a experimentar una eufòria completa, cal ésser una mica boig, cal viure amb una insouciance si fa no fa divina.