Davant els incidents de recorregut, molta calma

LA GRAVACIÓ i difusió de la conversa de Bonvehí s’inscriu de ple en el tipus de notícia que desespera els milions de persones que esperen el referèndum, perquè està a anys llum del que li cal al moment. No estan a l’altura ni el contingut de la frase sobre “el candidat autonomista” ni, encara menys, la filtració, si es confirmés que prové d’Esquerra. Però si tots els que volen votar cauen en el derrotisme, la derrota és segura. L’episodi d’aquest dies és menor comparat amb el joc brut de l’Estat durant el procés, la utilització de la justícia com a única resposta política o la idea que l’alternativa per a Catalunya sigui continuar sent l’autonomia espanyola número dos. Els altaveus contra el procés estan amplificant les emissions. No ballem al seu so.