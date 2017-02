Del Brexit a l’amenaça del ‘Grexit’, la Unió Europea no agafa la iniciativa

El tercer rescat de Grècia torna a estar bloquejat. A l’última reunió de ministres de Finances de la Unió Europea, el que es coneix com l’Eurogrup, celebrat la setmana passada, es va exigir al govern d’Alexis Tsipras encara més austeritat a canvi de seguir negociant una ajuda que necessita com el pa que menja perquè al juliol ha de fer front a un important venciment dels seus crèdits. Necessitaria 7.000 milions d’euros del nou tram de rescat, que en conjunt suma ja 86.000 milions d’euros, per evitar la fallida. Tot i que Tsipras va acceptar, ja que no té més remei, el Fons Monetari Internacional no està d’acord amb les mesures exigides i es nega a entrar en la negociació del tercer rescat si no hi ha una quitança que faci més sostenible el deute grec.

D’això, de perdonar una part del deute i alleugerir una mica l’ofegament sobre Grècia, no en vol ni sentir a parlar l’Eurogrup o, més ben dit, Alemanya, que amb unes eleccions a l’horitzó a la tardor s’oposa amb determinació a qualsevol rebaixa en les demandes als díscols grecs, que porten set anys de crisi sense que sembli albirar-se una sortida a curt o mitjà termini. El fantasma del Grexit, és a dir, de la sortida de Grècia de la unió monetària o fins i tot de la Unió Europea, torna a planar sobre una Europa que encara està en procés de digestió del Brexit.

De moment sembla que la paràlisi preocupant de la Unió Europea en tots dos temes es mantindrà fins després de les eleccions holandeses, al març, o de les franceses del maig, si és que no s’allarga encara més fins a les alemanyes de la tardor. Això en un moment crític en què diverses crisis estan disparant foc creuat contra el projecte europeu. A més de les dues esmentades, tenim la crisi de refugiats, que es manté enquistada, i que té el perill d’atiar encara més els populismes -ahir es va saber que a Alemanya hi ha una mitjana de deu atacs al dia contra refugiats- que s’han vist reforçats amb l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Cada cop hi ha més veus que reclamen una remodelació de la Unió Europea a fons, donant més pes a les institucions comunes en detriment dels nacionalismes d’estat, per tal que, amb una o dues velocitats, Europa sigui capaç de fer un front comú per defensar-se. Cal que la UE torni a agafar la iniciativa i defensi, amb fets, els valors que diu que defensa.