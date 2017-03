Dels testimonis a les proves: l’hora de la veritat del judici del cas Palau

Aquesta ha sigut la setmana en què el judici del cas Palau ha acaparat més interès social. La promesa de Jordi Montull d’involucrar-hi CDC per aconseguir una rebaixa de pena per a la seva filla, la possibilitat de sentir de viva veu el principal acusat, Fèlix Millet, així com l’únic inculpat de Convergència, l’extresorer Daniel Osàcar, justificaven de sobres l’expectació. A més a més, el judici no ha seguit el guió previst, i així Millet també es va sumar a la incriminació de CDC de forma inesperada. Per aquest motiu, i per l’innegable impacte polític que té, el finançament de CDC centra l’atenció del judici.

Tot i això, les declaracions dels acusats tenen poc valor probatori perquè responen a les respectives estratègies de defensa i, a més, la credibilitat del binomi Millet-Montull és nul·la.

En realitat, després de les declaracions espectacle el judici entra ara en la seva fase decisiva, en què el fiscal haurà d’aportar proves documentals que sostinguin les seves acusacions. En aquest sentit, el testimoni dels dos empresaris que ahir van admetre que van facturar al Palau per treballs fets a CDC és més significatiu, i preocupant per al partit, que les acusacions de Millet i els Montull. El fiscal haurà de ser capaç de demostrar com funcionava el presumpte circuit dels diners que anaven de Ferrovial al Palau i del Palau a CDC a través d’un seguit d’empreses pantalla. Haurà de provar el rastre deixat per aquests diners i documentar-lo.

En tot cas és lògic que les vicissituds del judici provoquin inquietud al PDECat i la seva direcció, que malda per desempallegar-se de la pesada llosa del passat. Artur Mas ha de ser molt conscient d’aquest fet a l’hora de prendre decisions en el futur.

També és previsible que els contraris al referèndum intentin aprofitar el judici per relacionar el procés sobiranista amb la corrupció i provocar mala maror en el bloc independentista. Però serà un intent inútil, i la prova que encara no han entès la naturalesa profunda del moviment. El procés sobiranista no recau en un sol partit ni en un líder messiànic, sinó que és transversal, sostingut en el temps i aspira a construir un país millor que superi els vells tics del passat. Si algú creu que desapareixerà d’un dia per l’altre per l’efecte d’un judici o una filtració interessada va molt equivocat.