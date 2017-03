Derrota de Trump, desconsol a Fox News

VAIG ESTAR SEGUINT des de Fox News la derrota de Trump al Capitoli. Quan va ser evident que Trump no tenia els vots necessaris per anul·lar la reforma sanitària d’Obama, els periodistes de la cadena s’haurien volgut fondre. El to era més d’incredulitat que de funeral. ¿Com era possible que un partit amb majoria a les dues cambres fes un ridícul com aquell? ¿Com era possible que la presidència del milionari que no perd mai comencés amb una derrota indissimulable, i que aquest cop no fos deguda a jutges esquerranosos sinó a les seves pròpies files? Doncs perquè l’establishment que Trump denunciava existeix i és tan fort com ell, almenys. Això és el que passa quan algú com Trump creu que la seva boira de tuits, insults i provocacions despista a tothom excepte a ell mateix.