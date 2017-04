Desmintiendo a Aristóteles...

Después del drama, el sainete. Tras las elecciones grandes, las elecciones ridículas. La capital de Cataluña se ha llevado la palma de la incoherencia. Primero eligió, para que la representara en las Cortes Constituyentes de la nueva España, de donde ha de salir también la nueva Cataluña, a la más abigarrada mescolanza de personalidades ilustres e incompetencias insignes, sin otro denominador común que un vago radicalismo. Dio más de 90.000 votos al comandante Franco, como nunca los diera, tras una vida de esfuerzos, ni a Prat de la Riba, ni a Francisco Cambó. Y ahora -la hora del sainete- ha sacado triunfantes a pasajeros fantasmas de populachería. Mientras el pueblo de Madrid votaba a Luis Bello, el tenaz propulsor de la renovación escolar española, aquí se derrotaba a Pompeyo Fabra, el plasmador del idioma catalán resurgido tras un secular envilecimiento. Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Lo dijo porque no nos conocía a nosotros, a los catalanes. / A los diez años abrimos por vez primera la Historia de Cataluña. Un enigma en cada página, desde el siglo XV hasta hoy. Mejor dicho: un solo enigma, siempre el mismo, en todos los momentos capitales de esa dramática historia. ¿Por qué será que Cataluña ha perdido siempre sus pleitos? La contestación más fácil parecía esta: será porqué los pueblos, como los individuos, se dividen en dos clases, los que tienen suerte y los que no la tienen. Castilla, por ejemplo, es o fue un pueblo afortunado, y Cataluña es el tipo de pueblo que no tiene fortuna. Pero ahora no leemos. Ahora estamos viviéndola la Historia de Cataluña. […] La República ha encontrado a Castilla con grandes partidos aptos para gobernarla. La autonomía sorprenderá a Cataluña, en plena descomposición de sus organizaciones políticas. Entre esa estrambótica amalgama de separatismo y sindicalismo, que aquí lo ha barrido todo, como un huracán, y la zona antípoda, que es la de la reacción, urge organizar un gran partido gubernamental de Cataluña, con hombres de todas procedencias, pero esencialmente liberales y republicanos, que ahora vagan desconcertados entre los restos de las organizaciones destruidas o se están sencillamente en sus casas. De no ser así, el nuevo régimen oscilará en Cataluña bruscamente, con continuos y peligrosos bandazos, entre revolución y reacción, entre dos extremismos igualmente impolíticos, y con un progresivo predominio del primero sobre el segundo. Pero ¿acabaremos los catalanes, algún día, por desmentir a Aristóteles? […]