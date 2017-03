El Dia del Pare i el Dia del Fill

PER A MOLTA DE LA GENT que va ser jove durant els anys de la Transició, el Dia del Pare només era un pretext comercial (una “festa del Corte Inglés”, dèiem) allunyat de qualsevol sinceritat afectiva amb el progenitor. En canvi, em sembla notar que entre els joves pares d’avui en dia hi ha una il·lusió especial per estrenar-se com a protagonistes de la diada. Passa igual que amb les festes de divuit anys, que ara es fan tant, i que a la generació kumba els hauria recordat les festes de presentació en societat de les seves mares. Hi ha una cosa que no deu haver canviat. Un any, per Sant Josep, li vaig preguntar al meu pare que quan era “el Dia del Fill”. La seva resposta, que de tan instantània no he oblidat, va ser: “El Dia del Fill és cada dia”.