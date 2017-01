Ja s’han acabat les festes. Ja hem menjat com si el món s’hagués d’acabar l’endemà. Ja hem pres el raïm amb les campanades en un dia de la marmota total. Ja han passat els Reis. Ja ens hem fet regals. Ja ens hem desitjat bones festes, un bon any, ja està: la marató d’àpats, celebracions, torrons, massapans, polvorons i cava ha arribat a la fi. Tornem a la normalitat. És el moment de la veritat. El seguit de propòsits i desitjos -perdre pes, deixar de fumar, fer esport, ser més feliços, engegar segons qui a fer punyetes, canviar de feina i modificar els hàbits que ens esclavitzen- comença avui, dilluns 9 a les nou. Avui és el dia D, hora H.

A partir d’avui es demostra que l’important no és el que diem ni el que pensem. És el que fem. Els psicòlegs en diuen conductisme. Es tracta de modificar conductes i substituir hàbits nocius per hàbits positius. Ja no val imaginar-se prim ni sense fumar ni veure’s a un mateix al gimnàs. Cal fer-ho. Cal posar-se en marxa. És el més difícil. Diuen els experts que tots aquests objectius cal posar-los per escrit en un full. Hem de concretar què volem aconseguir, per quan i, el més important, amb un calendari detallat d’accions.

Per exemple, si un té com a propòsit fer exercici, hauria de comprometre’s aquesta setmana a fer esport dos dies, dimecres i dissabte, per exemple. Si aquests dos primers compromisos no es compleixen, la resta cauran com peces de dòmino. Els hàbits es modifiquen a poc a poc, d’esglaó en esglaó, però actuant. Seguir instal·lats en les vacances de Nadal, en el final d’any, en què amb la imaginació i el món dels desitjos tot és possible i tot s’assoleix, no serveix de res.

Ara que ho tenim fresc, agafem un compromís personal de millora amb nosaltres mateixos i portem-lo a terme. La vida és acció. Benvinguts al 2017. Ara sí. És el dia D i l’hora H. La resta, escarxofats al sofà, tips de sopa de galets i amb els desitjos al cap, ja no compta.