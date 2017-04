Fent excepció a una tradició enutjosa, enguany no ha plogut el 23 d’abril. La doble festa de Sant Jordi i del Llibre ha pogut celebrar-se, doncs, en tota la seva esplendor. Com cada any, si hem de creure els reportatges dels diaris, la venda ha augmentat i hi ha hagut aquells bons quaranta o cinquanta títols que han estat “el llibre més venut de la Diada”, segons la conveniència o el capritx del llibreter o de l’editor. […] En realitat, l’èxit econòmic de la diada surt bastant perjudicat pel fet de venir tan a darreries de mes, i després de tantes festes, exhauridores de qualsevol pressupost familiar o individual. Aquesta simple raó, i no pas cap antipatia a Sant Jordi ni a les roses del Cavaller, és la que mou a molts llibreters a maldar per un trasllat de la Diada del Llibre a una altra data més avinent. Ultra la mobilització indiscutible de compradors habituals o extraordinaris, la festa té la virtut de fer funcionar activament els editors, els barcelonins en particular i els catalans per damunt de tot. Salvades rares excepcions, els llibres nous d’enguany representen una selecció recomanable, i el tipus de llibre que només podria sortir en un dia així i encoratjat per les xifres fantàstiques de venda que hom creu possibles d’assolir, gairebé no ha estat representat. En català han estat publicats i ja s’arrengleren a la taula dels crítics, esperant torn per a un comentari, novel·les de Puig i Ferreter (el primer volum de La Farsa i la Quimera ), de Carles Soldevila (amb un títol magnífic, Moment musical ), d’Oller i Rabassa ( Amb el bec o amb les dents ), i de J.M. Francès (Retorn al sol ). Un recull d’ Impromptus de Prudenci Bertrana; un reportatge, El Marroc sensual i fanàtic, de la seva filla Aurora; una reedició de La Ben Plantada, del difunt Xènius; un nou llibre interesantíssim de Joan Amades, Costums i tradicions d’hostals i tavernes, dens i ben il·lustrat; una traducció de Dijous Sant de Mauriac, etc. En castellà, els editors barcelonins han llançat algunes traduccions remarcables: Els Budenbrook de Thomas Mann; Maria Estuard, de Stefan Zweig; i Hindenburg, de Ludwig; La Incógnita del Hombre, el famós llibre del doctor Carrel; Todos los hombres son enemigos, novel·la important de Richard Aldington, etc. Una bona dotzena llarga de bons volums que són, en resum, un dels guanys més positius per a la cultura d’aquesta Diada del Llibre.