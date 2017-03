Diàlegs sobre coses d’art i de ciència

260x366

-Veig borrosament la línia que separa l’art de la ciència, o la ciència de l’art. Punts hi ha en què semblen confondre’s com el cel i la terra a l’horitzó; en altres la diferenciació és ben marcada. Com siga que no m’explico clarament en què consisteix la diferència, ni l’objectiu d’una i altre, ni el camí seguit per assolir-lo, voldria parlar-vos d’aquestes qüestions per veure d’aclarir-les. [...] -Doncs digueu-me si es pot dir de les arts de la bellesa que progressin com la ciència? -Digueu-me si la Il·líada o l’Odissea foren superats pels poemes més cabdals que després vingueren. -Me sembla que ningú no pot afirmar-ho, encara que enfront d’ells i a un mateix nivell d’alçada se n’hi puguin posar d’altres, la “Divina Comèdia”, per exemple. -Ensems digues-me si aquesta última pressuposa els primers com a condició de la seva gestació. -Crec que no. Llevat d’algunes referències mitològiques, no veig que la concepció de la “Divina Comèdia” pressuposi el coneixement d’aquells poemes. [...] -Les obres belles no surten les unes de les altres com un enfilall de teoremes geomètrics, ni es lliguen com es lliguen els fets experimentals si es tracta d’explicar-los. Tu comprens que sense unes veritats precedents el raonament matemàtic no seria viable, puix que raonar-les és com descloure-les i treure’n les veritats subsegüents de que estan prenys. Tu comprens clarament que sense el coneixement de l’oxigen, Lavoisier no hauria pogut comprovar que la quantitat d’aquest gas minvava en l’aire expirat, descobrint que la respiració no era una renovació “dels esperits vitals”, com deien els que raonaven el cas com els semblava millor, ans bé resultat de la fixació del gas damunt certs corpuscles de la sang. [...] Si l’home de ciència necessita simplificar el coneixement de les coses múltiples en aquestes grans unitats on allò comú és comprès, l’home d’art la defuig, aquesta simplificació, per complaure’s en el coneixement dels particulars. El caire bell de la ciència no està en la llei ni en la comprensió general, sinó en els fenòmens mateixos que unifica, i per retrobar el món de les coses belles cal reviure de nou la vida autònoma de les facultats sensibles. -Mes aquestes facultats són purament receptives. [...] No comprenc com d’aquest món de la sensibilitat receptiva se’n pugui dir el món de les coses belles. [...]