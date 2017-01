Dir-li “persona extraordinària” a un violador

Divendres al matí a La mañana de La 1 el tema estrella de la tertúlia que modera María Casado era la sortida de la presó d’un violador després de vint anys tancat. Arlindo Luis Carbalho, conegut com el violador de Pirámides, va ser condemnat a cinc-cents catorze anys de presó per trenta-cinc violacions. Era cruel amb les víctimes. Les segrestava i, a part de violar-les, tenia amb elles un comportament sàdic amb el qual els feia creure que moririen. Carbalho ha complert la condemna completa i no ha rebut mai cap benefici penitenciari per lògica precaució. Els tertulians es van recrear en episodis de la maldat i fredor del violador, apuntant que no va ser considerat mai un malalt o un pertorbat sinó algú amb plena consciència del mal que feia.

Un reporter recollia reaccions de la gent del poble de Valencia de Alcántara, a Càceres, on ara viurà. Tothom estava espantat. La sorpresa va arribar al final del programa: havien pogut entrevistar el violador. “ ¡Exclusivón! ¡Exclusivón! ”, celebrava un col·laborador. El reporter li va preguntar si se’n penedia, i l’home, amb una serenitat i una capacitat comunicativa molt hàbil i tranquil·litzadora, va assegurar que sí, que demanava perdó, i va dissertar sobre com s’havia “ preparado y formado ” durant tots aquests anys per no repetir-ho. El reporter va informar que Carbalho li havia explicat que desitjava comparèixer davant les càmeres i que s’havia sorprès, en sortir de la presó, de no trobar periodistes a la porta. Per aquell motiu, quan va trobar la càmera de TVE al poble, de seguida va accedir a parlar-hi. Al violador també el van entrevistar a La Sexta noticias, on ensenyaven imatges de com atenia també altres mitjans. Carbalho repetia, agradable i amistós, el seu discurs afable, convincent i d’una serenitat podríem dir que inquietant. Semblava un heroi valorant la pròpia gesta amb modèstia més que un violador.

El que va passar després de l’entrevista a La mañana encara va ser més preocupant. Patricia Alcaraz, metge forense que s’asseia a la taula, el va definir entusiasmada: “ ¡Es extraordinaria esta persona! ” I va lloar el seu discurs com un bon símptoma de la seva rehabilitació. Feia pocs minuts havia advertit que casos com aquests eren irreversibles. La resta de tertulians estaven gratament sorpresos per la seva actitud noble davant dels micròfons.

Ningú demanava extremar prudència. És al·lucinant que es parli d’un psicòpata, amb més de trenta-cinc violacions demostrades i de qui es coneix la seva fredor, i se’l feliciti per donar la cara davant les càmeres. Aquest exhibicionisme i aquesta facilitat per parlar amb els mitjans amb aquesta impertorbabilitat i circumspecció feia basarda pensant en els antecedents de l’individu. Que la tele pública i els mitjans li serveixin de plataforma per dirigir-se a la gent i atenuar la percepció de risc és actuar com a còmplices de tot el que pugui passar després.