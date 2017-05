Discurs inaugural

El 25 de juliol del 1992, enmig de la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, Pasqual Maragall va pronunciar un dels discursos més importants de la seva carrera com a alcalde de la ciutat. Ho va fer en els quatre idiomes oficials -català, anglès, castella i francès- i va resumir en el breu text que reproduïm l’esperit de l’olimpisme i també l’esforç que havia fet tota la ciutat, i especialment l’organització, per canviar per sempre la imatge de Barcelona al món.

Fa 56 anys s’havia de fer una Olimpíada Popular en aquest estadi de Montjuïc. El nom del president de l’Olimpíada Popular està gravat allà dalt, a l’antiga porta de la marató. Es deia Lluís Companys i era el president de la Generalitat de Catalunya. Avui l’estadi està refet i la ciutat també, amb l’ajut de tothom, que jo agraeixo.

I tinc l’honor de saludar-vos a tots i donar-vos la benvinguda a Barcelona, a aquells que sou aquí i a aquells milers de milions que ens veieu o que ens sentiu d’arreu del món. I ho faig en nom de l’actual president de la Generalitat i en nom del president del govern espanyol, els quals m’honro a representar. Sense la seva intervenció i la del vicepresident Narcís Serra, aquest moment no hauria arribat mai.

[En anglès] Aquesta ciutat nostra, aquesta ciutat oberta que és Barcelona, és avui la vostra ciutat, la ciutat de tot el món. Vull fer esment de la carta que he rebut del secretari general de les Nacions Unides, en la qual se’m demana de fer una crida pública per al compliment de l’acord del 17 de juliol, relatiu a una treva a l’antiga Iugoslàvia, que podria ser la treva olímpica de la tradició clàssica, i potser l’inici del retorn al sentit comú i al comportament cívic.

[En castellà] Avui la nostra ciutat representa Catalunya, les setze ciutats subseus, tot Espanya, l’ampli món iberoamericà que es retroba aquí, i molt especialment, Europa, la nostra nova gran pàtria. I ho fa gràcies a l’esforç de 60.000 treballadors, sota el comandament de Josep Miquel Abad, la meitat dels quals són voluntaris, a qui agraeixo el seu esforç i dedicació.

[En francès] Barcelona, que amb Albertville fa del 92 l’any europeu dels Jocs, vol ser, ja per damunt de tot, una ciutat europea, orgullosa de Pierre Coubertin i els seus amics, del seu esperit internacionalista, que ha permès en el nostre segle -el segle del progrés i de les guerres, de l’arrogància dels mots i de la impotència dels cors- retrobar-se cada quatre anys per fer esport, per lluitar sense violència i per parlar un llenguatge comú. Que aquesta festa sigui la dels homes i les dones, la de les nacions i les ciutats de tot el món i que signifiqui l’inici de la pau duradora, d’una pau que la joventut mereix i que estic segur que assolirà.

Visca els Jocs Olímpics! Visca!

I ara tinc l’honor de presentar el president del Comitè Internacional Olímpic, i ciutadà de Barcelona, Joan Antoni Samaranch