Disgustos que donen fiscals de confiança

El fiscal general de l’Estat no trobava cap motiu perquè el fiscal d’Anticorrupció hagués de dimitir per haver ocultat que tenia participacions en una empresa a Panamà, igual que Rajoy no trobava cap motiu perquè el ministre Soria, després d’aparèixer als papers de Panamà, no pogués ser enviat al Banc Mundial: “Si un funcionari no pot ser funcionari, aleshores això què es?” Dels creadors de l’expressió “fiscals de confiança”, els mateixos que van pressionar fins a aconseguir que la fiscalia es querellés contra Mas dotze dies després del 9-N, no n’esperin ni exemplaritat ni respecte per la separació de poders. De tota manera, a Mariano Rajoy la caiguda de Moix li devia semblar el contratemps del dia. Gràcies a Ciutadans i al PNB, ell ja té els seus pressupostos aprovats. Ves-li al darrere.