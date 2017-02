Diu un digital de Madrid que estàs detingut

Diu el manual del cinisme polític que infondre por és una gran arma per manipular l’adversari i resulta més efectiva que el respecte. El mateix manual també diu que una operació política és més creïble si està farcida d’alguna veritat o aparença.

Un cop més, una aparatosa operació policial anunciada als digitals madrilenys amb noms i cognoms abans de realitzar-se sorprèn l’opinió pública catalana en un moment crític del procés. Una operació policial espectacular, amb detencions importants i en el marc d’una investigació sobre corrupció, que naturalment indigna els ciutadans i els porta a desconfiar dels polítics. Hores després, els detinguts estan en llibertat.

L’operació Pika ha arribat quan el sobiranisme es prepara per veure un president de la Generalitat davant del jutge per haver convocat els catalans a les urnes de cartró. En un país on la fiscalia “afina” els temes, en paraules d’un ministre de l’Interior en exercici, l’oportunitat política del desplegament de la Guàrdia Civil és innegable. ¿Però això vol dir que totes les sospites sobre finançament irregular vinculat al 3% són falses? Els ciutadans tenen dret a tenir garanties sobre l’escrupolositat de la contractació pública i els partits han d’actuar amb transparència per defensar la feina honesta de la gran majoria del servidors públics. La resta és donar munició a una maquinària propagandística sense escrúpols i munició de gran calibre sempre preparada contra el procés.