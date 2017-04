Diumenge del Ram

Bon sant, bona vigília. Ahir feia plaer passar per la Rambla de Catalunya; des de la plaça d’aquest nom fins al carrer de la Diputació, estava feta un lloredar. Part d’amunt, l’arbre estimat dels herois i dels poetes estava tot a una banda; [...] Tal vegada lo llorer era vingut de les costes del Masnou o dels soleys de Garraf, puix estaven les branques ja clapejades de ses blanques flors primerenques, que donen una dolça varietat a la gran olor que les fulles despedeixen. Així com les esmaragdes s’uneixen amb l’or en los joiells de l’Argenteria, lo bosc de llorer es lliga amb lo doble palmar que sol arribar plaça de Catalunya avall fins a Canaletes. I allí mateix i amunt i avall, entre el groc i el verd i la color cendrosa d’algunes mates d’olivera que s’hi barregen, les pageses d’aqueix voltant cuiten a teixir palmices per los nois, lluitant en competència unes amb altres per teixir-les i guarnir-les millor. Allí veureu palmons de tota mena i de tota mida; en veureu de grans, de petits i de mitjans. Los uns són fets en forma de torçuda columna salomònica; altres en forma de doble i triple sortidor, que deixa anar ses aigües d’una petxina a l’altra. N’hi ha de tres, de quatre i fins de vuit pisos, com diuen les guarnidores. Entre elles, qui té més traça per entrellaçar, qui per guarnir; la una té més habilitat per guarnir lo tronc, com si diguéssim lo vestit; l’altra més pentinadora que modista, té més bones mans per combinar les fulles més altes o sia la cabellera, que torç, esbadia i entrellaça en rinxols, trenes i tirabuixons que l’aire fa voleiar. Entre els grossos palmons n’hi ha que són obres d’art. [...] Mes, en aquella exposició de rams si hi falten medalles d’or i d’argent no hi falten visitadors, ni en aquella fira firetaires. Tot Barcelona passa i torna a passar per aquell carrer de palmes i s’acorriola pacient per entre aquelles verdices de llorer, aturant-se a contemplar-los amb la curiositat i l’entusiasme dels infants, i la major part de la gent no s’acontenta de respirar-ne la bona olor que se sent de bon tros lluny, puix les rimes de verder s’aprimen fins a desaparèixer, com ses veïnes les rosses i vincladisses filles d’Elx. [...]