Donald Trump, és en el caos que hi veig clar

DONALD TRUMP ha destituït el director de l’FBI, James Comey, que l’estava investigant. Com diria Miguel Ángel Rodríguez, aquell portaveu d’Aznar, “hi havia un problema i ja s’ha solucionat”. I encara se solucionarà més, perquè correspon a Trump proposar el nom del nou director de l’FBI que l’haurà de continuar investigant. O no. Comey és qui en vigílies de les eleccions va advertir que havien descobert nous correus electrònics de Hillary Clinton, cosa que sens dubte va ser una ajuda per a Trump. Què podria haver fet que algú tan útil ara fos acomiadat? Doncs que la setmana passada va demanar més personal i més diners per investigar les connexions amb Rússia del president i el seu entorn durant la campanya electoral. I és ara que Trump ha actuat. La presidència de Trump està sent caòtica i està derivant obertament cap a l’autoritarisme.