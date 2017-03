L’altre dia ens vam reunir tres escriptores catalanes als estudis de Ràdio Barcelona per xerrar amb dos periodistes sobre l’Any Internacional de la Dona convocat per l’ONU. La més jove de les tres considerà que no servirà per a res. La més vella opinà que podia servir de quelcom. Dues actituds que no es manifesten únicament en aquest cas. Els joves són impacients, partidaris del remei immediat i òptim. Tota solució parcial els sembla maniobra. Temen ésser manipulats. La seva pròpia lucidesa pot immobilitzar. Els vells són “possibilistes”, perquè l’experiència d’una joventut que també pogué ésser impacient i radical els fa creure que tota ocasió és aprofitable per a recordar problemes negligits i realitats discriminatòries com les que viu la dona a nivell universal, malgrat els diferents graus d’aquesta discriminació. La manipulació en aquest cas no queda exclosa, però a una certa edat es corre el risc, preferint-la als carrerons sense sortida. Aprofitable pot ésser l’Any Internacional de la Dona si serveix perquè aquesta prengui consciència de la seva força en tant que meitat més un de la humanitat. Prendre consciència és el primer pas cap a l’acció eficaç per a canviar situacions conflictives de la societat, i la de la dona ho és. I tant!