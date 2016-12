Dong. La Roser estava tan enfeinada pelant un gra de raïm per a la nena que no ha tingut temps de menjar-se el seu. Potser això, pensa, és ser mare. Dong. La Svetlana no entén què fan engolint grans de raïm tots aquells homes. Ella no està per a festes, només vol que s’acabi la nit i tornar cap a casa. Dong. La Màrsia prem la mà d’en Fernando tal com han fet cada nit de Cap d’Any durant els últims quaranta-tres de matrimoni. Ara en fa un quants, però, que tenen por que aquest sigui l’últim i encara se la premen més fort. Dong. En Pedro mira de reüll la cadira buida on seia el seu fill gran, que per primera vegada no és a casa en una nit tan especial. Content perquè s’ha fet gran i trist pel mateix motiu. Dong. La Berta no ha sentit la campanada, perquè ja fa mitja hora que dorm plàcidament. La seva dona se la mira i pensa que cada dia que passa està més guapa. Dong. En Marcel mira la tele amb el volum molt alt perquè els veïns pensin que no està sol. El problema, però, és com enganyar-se a ell mateix. Dong. En Sergi i la Teresa fan servir una olla atrotinada per tocar les campanes. I ho fan en una casa buida de mobles i plena d’il·lusions. Dong. En Pau, somriu, però se’l veu cansat. En lloc de raïm ha volgut olives i als pares els ha semblat bé. Qualsevol cosa mentre tard o d’hora es posi bo i pugui sortir de l’hospital. Dong. La Cris s’ha connectat a internet i tot i que a fora fa un sol de nassos menja raïm entusiasmada. A casa han posat el portàtil al mig de la taula i, per un moment, és com si mai hagués marxat. Dong. Merda, pensa la Glòria, ja fa massa temps per continuar trobant-lo tant a faltar. Merda, torna a pensar. Dong. A l’Ernest ja no li queda cap gra de raïm, però tant se val perquè no és supersticiós. Segurament han estat les ganes que el 2011 s’acabés d’una vegada. Dong. Feliç any nou.