Dues eleccions (1936 i 1977)

Era el divendres 14 de febrer de 1936. Miquel Santaló [d’ERC] i jo ens dirigíem en cotxe, a gran velocitat, de Sant Feliu de Guíxols a Girona. [...] De què parlàvem? Donàvem per descomptada la victòria electoral a Catalunya [...]. I tanmateix... estàvem inquiets, angoixosos. Per què? No era a causa de la nostra gent, ni de bon tros. [...] Era que les perspectives del ruedo ibérico, les vèiem molt fosques. D’un costat i de l’altre. Sabíem, com tothom, que els socialistes havien permès que a les candidatures del Front Popular figuressin gran nombre d’elements d’Izquierda Republicana (presidida per Manuel Azaña) i d’Unión Republicana (presidida per Diego Martínez Barrios) -dues formacions d’una audiència, per dissort, limitadíssima, a causa de les pobres estructures socioeconòmiques de les terres hispàniques i de la falta de tradicions veritablement democràtiques- perquè l’única cosa que els interessava, de produir-se el triomf electoral, era que els detinguts sortissin de les presons i poder començar un campanya eixordadora a base de “Visca la Revolució Social!” [...] Però hi havia quelcom de més greu: una certa associació militar, la influència de la qual augmentava o disminuïa segons les circumstàncies: ja se sabia que els seus membres no estaven gaire disposats a suportar una possible derrota a les urnes. [...] A Catalunya no ocorria res, i sense una determinada sublevació, el dia 19 de juliol i els següents haurien estat tan normals com els altres! S’ha meditat a fons, per tant, sobre quines són les veritables arrels de l’anomenada qüestió catalana? La Guerra Civil durà gairebé tres anys, però tothom sap que les seves conseqüències emmetzinadores perduraren molt i molt de temps (si és que ja estan liquidades). [...] Comparo les dues vigílies electorals. I malgrat tot -la crisi econòmica, l’enorme inflació, les massa nombroses i massa desorientadores opcions, etc.-, em sembla que les perspectives ara són millors, per la senzilla raó que en una gran part de la pell de brau han canviat, per fi, les estructures socioeconòmiques. Allò important és que, després de les eleccions, les portes no es tanquin de nou, sinó que quedin ben esbatanades. En aquest cas, el seny tradicional ja ens recorda que després d’un dia en ve un altre.