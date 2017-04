Després de la morrejada de les dues noies d’Arran davant de la marededeu de Montserrat, amb motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, he estat alerta a les possibles reaccions emprenyades dels catòlics. Al vídeo s’hi veuen les dues xicotes que es mengen els morros amb certa il·lusió, mentre sona la cançó de Krudas Cubensi Mi cuerpo es mío, que diu: “ Saquen sus rosarios de nuestros ovarios...” És una frase que se sol corejar en algunes manifestacions a favor dels drets de les dones. Mentre ho fan, se sobreimprimeix un text que diu: “Les lesbianes també estimem, també follem”. M’agrada la proclama. Tot i que jo hauria escrit “cardem”.

De moment, però, no hi ha hagut gaire rebombori, potser perquè fer-se petons davant la Moreneta no és cap sacrilegi. Em penso que uns petons poden fins i tot resultar tendres, siguin heterosexuals o homosexuals. Una altra cosa, em penso, hauria estat copular allà al davant (com diuen al vídeo que també fan). Això hauria resultat ofensiu per als catòlics. Però hauria estat ofensiu igualment en cas heterosexual.

A la Moreneta cadascú li atribueix la personalitat que li va bé. Quan en Boadella encara feia teatre va treure-la a l’obra Ubú president. Recordo haver plorat de riure quan s’adormia durant un discurs d’en Pujol i li queia la bola (per tant, no era convergent). Hi ha qui creu que és del Barça i li fa ofrenes quan l’equip guanya. Les de la natació sincronitzada li van dur unes flors perquè els havia anat bé el campionat. Els Mossos d’Esquadra també. I la comunitat colombiana de Catalunya. A mi, que soc apòstata, és una marededeu que em cau molt bé, i justament pel fet de ser una marededeu amb un color de pell sovint discriminat, m’agrada imaginar que és gay-friendly.