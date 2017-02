L’alcalde de Pontons

Estimat senyor Lluís Caldentey, alcalde de Pontons, li escric la present perquè es vagi preparant. Suposo que, aviat, la Soraya Sáenz de Santamaría es posarà en contacte amb vostè.

Em baso en les paraules que la dona va deixar anar l’altre dia. Va dir que “la via per recuperar les institucions catalanes és deixant de veure la Generalitat com l’únic interlocutor possible”. I va afegir: “Hi ha molts governs a Catalunya: el de la nació, els municipals i moltes institucions que volen treballar per la centralitat”.

El de la nació és l’espanyol, perquè de nació només n’hi ha una, que és la seva. Per tant, pot passar que es reuneixin amb ells mateixos a Madrid i amb els del PSOE per parlar de nosaltres. Però també pot passar que es reuneixin, com diu, amb “moltes institucions”. Quines? Doncs, per exemple, la Delegació del Govern a Catalunya. Això vol dir que es reuniria amb l’Enric Millo al despatx que s’ha muntat a Barcelona. Però també pot passar que es reuneixi, com diu, amb els governs municipals. I això vol dir amb els alcaldes.

Per fer això el primer que ha de fer la Soraya Sáenz de Santamaría és trucar a un assessor i demanar-li un informe urgent sobre les alcaldies que té el Partit Popular a Catalunya. La raó és senzilla. Si no volen parlar amb en Puigdemont, perquè no reconeixen la Generalitat (tira’n un tros a l’olla), menys encara voldran parlar amb l’alcaldessa de Badalona, la de Sant Cugat o el de Sant Vicenç dels Horts. Voldran parlar, és lògic, amb algun alcalde del Partit Popular.

Però vet aquí que d’alcaldes del Partit Popular, en tot Catalunya, només n’hi ha un, que és vostè. Només tenen una alcaldia. La de Pontons. És per això que suposo que la vicepresidenta li trucarà ben aviat per copsar, finalment, el pols del que passa a Catalunya. Ja ens dirà el què. Valor.