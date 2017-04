Tot torna. Torna Bananarama i, encara millor, torna José Luis Rodríguez Zapatero. Les primeres per cantar Venus, la cançó aquesta que serveix per anunciar màquines d’afaitar per a cames femenines, i el segon per oferir-nos unes lluminoses paraules. Ha dit que el repte que té és “desfer” els “prejudicis” que hi ha a Catalunya contra Susana Díaz “per ser dona i andalusa”. Arsa!

M’acuso d’haver fet l’estruç. M’acuso de no haver percebut (qui sap si volent) cap d’aquests prejudicis que denuncia, de manera tan valenta i noble com sol fer-ho, l’home que va prometre donar suport al nostre Estatut. Però si ell ho diu deu ser veritat, perquè ell no mentiria en una qüestió com aquesta. Admetem-ho. Quan jo dic que m’agrada el salmorejo que em fa la sogra malaguenya ho faig per dissimular: tinc prejudicis contra ella perquè és dona i andalusa. I admetem-ho. Cada cop que la Pantoja va al Palau de la Música els catalans la van a veure per dissimular. Perquè no es noti que tenim prejudicis contra una dona i andalusa. Contra un home andalús no en tenim i la prova és que en José Montilla (del seu partit o gairebé) va ser president de la Generalitat.

Que tinguem prejudicis contra Susana Díaz per ser dona i andalusa diu molt poc de nosaltres com a comunitat, perquè això impedeix que puguem gaudir de les paraules intel·ligents que sempre ens regala. Penso ara en aquella frase que va dir i que -per culpa d’aquests prejudicis sexistes i etnicistes- no vam saber entendre. Va dir: “ El catalán es un acento”. Santa raó. Que valent que s’ha de ser per dir-ho entre tots aquests enzes que només estan pendents del teu sexe i la teva procedència. Demanaria que hi hagués a Catalunya “moltes Susanes Díaz” si no fos perquè ja no n’hi caben més. La majoria de nosaltres tenim una dona andalusa a la família.